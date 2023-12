Adutora rompeu na Rua Sargento Fernandes Fontes, na altura da Rua Professor Lindolfo Gomes - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 30/12/2023 10:07 | Atualizado 30/12/2023 12:25

Rio - Uma adutora da Águas do Rio se rompeu, na manhã deste sábado (30), no bairro da Pavuna, na Zona Norte. De acordo com o Centro de Operações (COR), o vazamento acontece na Rua Sargento Fernandes Fontes, na altura da Rua Professor Lindolfo Gomes, e o trânsito é intenso na região. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a força da água, que chegou a formar um chafariz, alagou ruas e invadiu lojas da Feirinha da Pavuna.

De acordo com a Águas do Rio, foi identificado um vazamento em uma tubulação de grande porte e equipes atuam no reparo emergencial. A concessionária informou que o fornecimento de água precisou ser interrompido, afetando as regiões da Pavuna e de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A expectativa é de que a normalização do abastecimentos nesses locais aconteça de forma gradativa, após a conclusão do serviço, prevista para o fim da tarde de hoje.

A concessionária orientou que os clientes comerciais e residenciais reservem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias durante o período e ressaltou que segue à disposição através do 0800-195 0-195, por meio de ligação gratuita e mensagens via WhatsApp. Além da empresa, a Secretaria Municipal de Conservação enviou uma equipe ao local, usando um caminhão conjugado para eliminar o bolsão d'água e fazer a limpeza e a desobstrução do sistema de drenagem, que ficou cheio de detritos levados pela força do rompimento da adutora.

A Fundação Rio-Águas foi acionada de forma preventiva, mas não foi necessário utilizar maquinários. Já a Secretaria Municipal de Saúde enviou uma equipe de cinco profissionais da Atenção Primária da região para dar suporte às demandas e auxiliar nas orientações em saúde. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) deslocou garis para o local e uma equipe do Grupamento Especial de Trânsito Norte (GET-Norte) da Guarda Municipal atuam na fluidez do trânsito. A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Assistência Social também foram acionadas.



Segundo o subprefeito da Zona Norte, as primeiras ações realizados no local são para parar o vazamento e reduzir os prejuízos dos lojistas. "O primeiro passo é que a gente escoe essa água, junto com a Secretaria de Conservação, junto com a Águas do Rio, com a Defesa Civil, com a Comlurb, e depois a gente estime os prejuízos, junto com a parte social também da Águas do Rio, que já se comprometeu em se responsabilizar por todo o prejuízo causado. A gente espera dar esse conforto aos comerciantes, em uma época de Natal, Ano Novo, onde o faturamento é mais alto", afirmou Diego Vaz.



