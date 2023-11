Casa destruída após rompimento de adutora em Nova Iguaçu - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 28/11/2023 11:17

Rio- A Defensoria Pública do Rio de Janeiro entrou com um novo pedido de liminar contra a empresa Águas do Rio e a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) após ono bairro Prados Verdes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira (25). Na última semana, a instituição já havia ingressado com uma ação civil para que medidas emergenciais fossem adotadas para prevenir tragédias como essa.De acordo com um levantamento feito pelo 5º Núcleo Regional de Tutela Coletiva (NTC) da DPRJ, mais de mil pessoas que residem na região já foram prejudicadas com pelo menos sete rompimentos de adutoras entre 2015 e maio deste ano. A Defensoria tem atuado, por meio de ações e acordos coletivos, para preservar os direitos dos moradores que perderam bens e tiveram seus imóveis danificados nos acidentes.Para o defensor público Rodrigo Pacheco, é necessário, urgentemente, a execução de medidas que reduzam os ricos de novos rompimentos. "Os moradores vivem sob constante risco de danos provocados pela prestação inadequada do serviço de água e saneamento, pois suas casas são atingidas com frequência pelas águas advindas do rompimento das adutoras que atravessam o bairro. Vamos propor acordo de indenização à concessionária para indenizar as pessoas pelo rompimento de hoje", disse Pacheco.Na ação protocolada na semana passada, a Defensoria pede que a empresa Águas do Rio seja obrigada a apresentar um plano com medidas emergenciais nas adutoras localizadas na região, sem a retirada das famílias, a fim de promover maior segurança na prestação do serviço público essencial e evitar que novos acidentes ocorram.