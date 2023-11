Rompimento de adutora destruiu casas em Nova Iguaçu - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 28/11/2023 07:37 | Atualizado 28/11/2023 16:45

Rio - Uma adutora rompeu e a água invadiu e destruiu casas no bairro Prados Verdes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira (25). Para reparo, a Águas do Rio precisou reduzir o fornecimento de água nos municípios de Nilópolis e São João de Meriti, ainda na Baixada, e em partes da Zona Norte da capital. A normalização do abastecimento está prevista para acontecer até a manhã de quarta-feira (29).

Equipes de O DIA estiveram no local e constaram o estrago, onde moradores chegaram a perder a maior parte dos seus utensílios domésticos, alimentos, roupas e até documentos. Durante a manhã, uma moradora, Simone de Oliveira, chegou a precisar de atendimento médico. O filho dela, de 15 anos, contou que a mãe não aguentou e passou mal ao perder tudo dentro de casa pela terceira vez.



"Minha mãe não está em condições de falar. Nossa casa foi quase toda destruída, até o telhado caiu. Alagou tudo! Aqui moramos eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Minha mãe acordou no susto porque a janela dela é de frente pra rua, ela escutou o barulho e acordou todo mundo. É a terceira vez que isso acontece com a gente, terceira vez que a gente perde tudo. Minha mãe tá abalada, passando mal, porque pra reconstruir tudo de novo é difícil", lamentou o adolescente.

Outro morador, Vinicius Soares Figueiredo, 38 anos, conta que ele e a mulher também perderam quase tudo. "Foi na base de 4h/4h30, minha esposa acordou com um barulho na janela. A gente achou até que seria chuva, tempestade, porque tinha muita rajada de água e de vento. Quando eu fui lá fora, vi que não era chuva, mas que o cano tinha estourado. A água estava imensa, aí nesse momento começou a correria dentro de casa pra tentar salvar alguma coisa, mas não deu tempo, em cinco minutos a água já estava na cintura", contou.



Dentre os itens perdidos do casal estão documentos, geladeira, alimentos e roupas. "Perdemos tudo, documentos, roupas, minha geladeira virou de ponta a cabeça, meus mantimentos dentro do armário molharam todos. Perdemos tudo praticamente, só sobrou uma TV que fica mais no alto. Infelizmente nossa casa está abaixo do nível da rua e agora só tem lama e sujeira", explicou.



Vinicius contou também que o problema de vazamento na rua e rompimento de adutora é recorrente na região. "Pelo menos uma vez no ano tem que acontecer um episódio como esse na redondeza, um pouco mais a frente da gente aconteceu isso esse ano, conheço amigos que também perderam tudo. É sempre assim, é um problema recorrente", lamentou.



Segundo a Águas do Rio, equipes operacionais estão no local atuando no conserto da tubulação e profissionais da área de Responsabilidade Social da empresa prestam apoio aos moradores da região.



Segundo a Águas do Rio, equipes operacionais estão no local atuando no conserto da tubulação e profissionais da área de Responsabilidade Social da empresa prestam apoio aos moradores da região.

Até o momento, os bairros do Rio de Janeiro afetados com a falta de fornecimento são: Guadalupe; Marechal Hermes; Honório Gurgel; Rocha Miranda; Colégio; Vicente de Carvalho; Irajá; Vila Kosmos; Complexo do Alemão; Engenho da Rainha; Engenho de Dentro; Manguinhos; Bonsucesso; Ramos; Del Castilho; Tomás Coelho; Cavalcante; Higienópolis; Jacarezinho; Jacaré e Ilha do Governador; Cidade Universitária; Barros Filho; Coelho Neto; Acari; Pavuna e Parque Columbia.

Em nota, a Rio+Saneamento reforçou ainda em função do serviço da Águas do Rio, o fornecimento de água está impactado nos bairros: Campo Grande, Bangu, Realengo, Jabour, Jardim Sulacap, Campo dos Afonsos e Senador Camará. O fornecimento será retomado gradativamente após a finalização do serviço.



A orientação é para que os consumidores utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais ou que exijam grande consumo neste período.

Outros casos

Essa não foi a primeira vez que uma adutora rompeu na região, em junho deste ano houve um rompimento em um terreno próximo à Rua Santa Maria, no bairro km 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Diversas casas da região foram invadidas pela água. Na ocasião, cerca de 50 famílias foram atingidas. Em 2022, outro caso aconteceu na mesma região



Em março deste ano, uma outra a dutora estourou na Estrada do Lameirão, em Santíssimo , na Zona Oeste do Rio, e causou inundação em diversas ruas do entorno. Diversas casas ficaram alagadas e moradores chegaram a receber indenizações da Rio+Saneamento, responsável pela adutora.

Na ocasião, a Secretaria de Assistência Social que atuou no auxílio, cadastramento e no acolhimento das vítimas contabilizou 114 famílias que precisaram de atendimento, totalizando 261 pessoas afetadas, sendo 185 adultos, 36 idosos, 31 crianças, oito adolescentes e uma lactante. Além disso, mais 28 famílias ficaram desalojadas.