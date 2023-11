Lucas Ferreira da Conceição, o Macarrão ou Zorro, foi preso nesta terça-feira (28) em Campo Grande - Divulgação

Publicado 28/11/2023 15:23 | Atualizado 28/11/2023 15:35

Rio - Lucas Ferreira da Conceição, de 31 anos, conhecido como 'Macarrão' ou 'Zorro', suspeito de integrar a milícia chefiada por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi preso nesta terça-feira (28) em Campo Grande, na Zona Oeste.

Segundo a Polícia Civil, o homem é encarregado de realizar a segurança de determinadas lideranças da organização criminosa. O suspeito foi encontrado no bairro Jardim Olívia após policiais da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) e da Delegacia Antissequestro (DAS) que receberam uma denúncia anônima.

Após monitoramento na região, os agentes localizaram onde o miliciano morava. Com ele, uma pistola calibre 9mm e diversos materiais da milícia foram apreendidos.

Lucas já havia sido preso por porte de arma de fogo e constituição de milícia privada no ano de 2017. Em 2019, ele foi detido no momento em que arrecada dinheiro de comerciantes em Campo Grande

Outra prisão de integrante da quadrilha

Agentes da Draco, com apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da 27ª DP (Vicente de Carvalho), prenderam nesta segunda-feira (27), também em Campo Grande, Delson Xavier de Oliveira, principal suspeito de vender armas para a milícia de Zinho.

De acordo com a Polícia Civil, Delson foi abordado por policiais à paisana e ofereceu resistência, jogando o carro que dirigia contra as equipes e atirando. Ele foi baleado no braço durante a troca de tiros. Uma pistola .40 com numeração raspada e dois carregadores foram apreendidos na ação.

Investigações apontaram que o homem era o responsável por comercializar e vender armas para a milícia, chegando a receber armas vindas do Paraguai. Ele ainda é investigado por usar estabelecimentos do grupo criminoso para lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

Delson foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, constituição de milícia privada e tentativa de homicídio contra os policiais civis.