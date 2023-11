Equipamento foi retirado do veículo e apreendido - Reprodução

Publicado 28/11/2023 14:25 | Atualizado 28/11/2023 15:36

Rio - Um motorista de aplicativo, de 31 anos, foi detido na manhã desta terça-feira (28) na Linha Vermelha, altura do Caju, na Zona Norte, após ser flagrado com uma sirene ligada.

De acordo com guardas do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM), o veículo seguia com um passageiro em direção à Ipanema, na Zona Sul.

Quando percebeu a presença dos agentes, o motorista desligou o equipamento e parou o veículo no acostamento. Na abordagem, ele informou que era motorista de aplicativo, mas não deu nenhuma justificativa para o uso da sirene.

O equipamento foi retirado do veículo e apreendido. O caso foi registrado na 17 ª DP (São Cristóvão).