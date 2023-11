Quadra da Vila vai receber festa literária e cultural - Divulgação

Publicado 28/11/2023 13:52 | Atualizado 28/11/2023 13:57

Rio - A Unidos de Vila Isabel vai promover uma festa literária e cultural nesta sexta-feira (1º), das 9h às 21h. O evento faz parte das celebrações pelo Dia Nacional do Samba, comemorado no sábado (2), e terá entrada gratuita. A primeira edição da "FliVila" contará com roda de samba e diversas outras atividades, na quadra da agremiação, na Zona Norte.



Com o tema "A criança é a esperança de Oxalá", em alusão ao enredo "Gbalá – Viagem ao Templo da Criação", que a Vila apresentará em 2024, a programação prevê distribuição gratuitas de livros para alunos da rede pública municipal, oficinas de criação poética e de percussão, lançamentos de livros, debates com autores renomados e apresentações artísticas. A iniciativa conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação do Rio.

Durante o evento, também será possível realizar a inscrição para crianças e adolescentes desfilarem na escola mirim Herdeiros da Vila.



"A 'FliVila' é uma forma da gente valorizar a escola de samba como algo que vai além do Carnaval. A agremiação também é uma transformadora de vidas, que ensina valores e cidadania. É o samba como conhecimento em sua forma mais ampla", destaca o historiador Vinícius Natal, pesquisador do enredo da Vila Isabel e coordenador do evento. A diretora cultural da Herdeiros da Vila, Tathiane Queiroz, e a ex-passista e professora da rede municial, Luanda Machado, neta de um dos maiores baluartes da Vila, Jaiminho Harmonia, dividem a curadoria com Vinícius Natal. Durante o evento, também será possível realizar a inscrição para crianças e adolescentes desfilarem na escola mirim Herdeiros da Vila.

A festa no bairro de Noel Rosa tem como objetivo, ainda, integrar alunos da Educação de Jovens e Adultos que estudam no período noturno.

A quadra da Vila no Boulevard 28 de Setembro 382. A programação completa está disponível no Instagram oficial @unidosdevilaisabel.



Onda literária no samba

O evento na Vila consolida de vez as feiras literárias em quadras de escolas de samba. A pioneira foi a Portela, que promove há três anos a FliPortela. Ao longo deste ano, Mangueira e Salgueiro também promoveram festas semelhantes, pela primeira vez.

Portela lança livro em homenagem centenário



Maior campeã do Carnaval, a Portela completou 100 anos de fundação em 2023. Para comemorar a data, a agremiação vai realizar o evento de lançamento do livro "Portela e portelenses, 1920-1939, Volume 1", no dia 9 de dezembro, a partir das 13h, no centro de memórias de sua quadra, em Madureira, na Zona Norte.

De autoria do sociólogo, ritmista e presidente do Consulado da Portela no Japão, Marcello Sudoh, a obra reúne uma extensa bibliografia, que inclui pesquisa em jornais e revistas das décadas de 1920 e 1930, audição de vinis, coleta de depoimento de personagens e inúmeras fotos da época, trazendo fatos ainda não revelados.



O ex-presidente da Portela e atual diretor cultural da Liesa, Luis Carlos Magalhães, que prefacia a obra, estará no evento. Já o autor vai participar, de forma remota, através do canal Portela Cultural nas redes sociais.



Este é o primeiro de uma série de 6 volumes a serem publicados contando a história da mais antiga escola de samba do Rio. O 2º volume vai abordar a história portelense de 1940 a 1949 e chegará às livrarias e na web em abril de 2024.