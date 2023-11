Capelli aprova a recriação da Secretaria anunciada por Castro - ClÉber Mendes/ ARQUIVO O DIA

Publicado 28/11/2023 12:27

Capelli falou, ainda, sobre a criação de uma corregedoria unificada entre as polícias. Para ele, a medida serve para proteger os bons policiais. "É importante você ter uma corregedoria porque ela serve para proteger o bom policial. A gente não pode confundir o erro de alguns com as instituições. A corregedoria protege a instituição daqueles que, eventualmente, cometem desvios", explicou. Rio - O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, considera um avanço ado Estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro (PL) anunciou a decisão nesta segunda-feira (27)."É uma medida importante porque a chave do trabalho na Segurança Pública é a integração da Polícia Militar, Polícia Civil, investigação e forças ostensivas. Então, com a secretaria unificada eu considero um avanço para o Rio de Janeiro. A gente vê com bons olhos e nos parece uma medida acertada do governador", disse.Capelli falou, ainda, sobre a criação de uma corregedoria unificada entre as polícias. Para ele, a medida serve para proteger os bons policiais. "É importante você ter uma corregedoria porque ela serve para proteger o bom policial. A gente não pode confundir o erro de alguns com as instituições. A corregedoria protege a instituição daqueles que, eventualmente, cometem desvios", explicou.

O secretário-executivo está no Rio para um evento na Fundação Getúlio Vargas (FGV) na manhã desta terça-feira (28) que aprofunda o debate sobre os principais temas que envolvem os portos do país.

O delegado federal Victor Cesar Carvalho dos Santos, ex-superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, foi escolhido como secretário. A decisão foi tomada após uma reunião entre Castro e o delegado, realizada há uma semana. Em seu perfil nas redes sociais, o governador disse que a nova secretaria criará um plano de segurança para integrar as forças policiais do estado.

A estrutura da secretaria deve ser formada por três subsecretarias: gestão, operacional e inteligência. No futuro, a Corregedoria Geral Unificada atuaria no atendimento a recursos apresentados por policiais investigados. O projeto seria uma espécie de segunda instância dos processos administrativos.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública foi extinta em 2019 durante mandado de Wilson Witzel. Com a extinção, foram criadas as Secretarias de Estado de Polícia Militar e de Polícia Civil, com cada uma tendo seu secretário específico.