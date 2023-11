Bandido armado tenta levar carro de idoso em Pilares - Arquivo Pessoal

Publicado 28/11/2023 12:16

Rio - Um casal de idosos foi assaltado por dois criminosos em uma moto, no bairro de Pilares, na Zona Norte da cidade. O roubo ocorreu quando o homem, de 77 anos, e a mulher, de 60, estavam em seu carro a caminho de uma festa em Madureira, também na Zona Norte, na última quinta-feira (23).



Os criminosos entraram em ação quando os aposentados, que tiveram a identidade preservada, pararam em um sinal vermelho na Avenida Dom Helder Câmara, por volta das 16h30.

Legenda: Casal de idosos entram em desespero durante assalto em Pilares, na Zona Norte.



A dupla parou a motocicleta em frente ao veículo e um deles desceu apontando uma arma em direção ao casal. Após obrigar o motorista a abrir a porta para tentar levar o carro, o bandido pega um celular e corre de volta para a garupa da moto.A câmera de segurança interna do automóvel registrou o momento do roubo e o desespero dos idosos. Toda a ação durou menos de 30 segundos. Nas imagens, é possível ouvir o motorista tentando impedir o crime. “Peraí irmão, por favor. Meu Deus do céu”, gritou ele.Carlos Eduardo Cordeiro de Oliveira, advogado das vítimas, contou aomais detalhes sobre o ocorrido. “Ele [assaltante] desceu e ficou batendo a arma no vidro do carro. Por sorte, o motorista não conseguiu se desvencilhar do cinto de segurança e não levaram o veículo. Foi um susto. Logo depois já foram para casa”, disse.O crime foi registrado na 24ª DP (Piedade). Procurada, a Polícia Civil informou em nota que “as imagens da ação estão sendo analisadas para identificar os criminosos e a moto utilizada por eles”. A Polícia Militar (PM) não foi acionada para a ocorrência.Segundo o advogado, o casal está com medo após o assalto. “Eles nunca passaram por nada parecido. O quanto antes encontrar os assaltantes, melhor. A gente está no auxílio para o serviço da civil e quando tiver ação penal entraremos com acusação”.