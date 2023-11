Traficante Rogério Gomes de Oliveira, mais conhecido como cego. Na Desarme nesta manhã de terça-feira (28) - Renan Areias/Agência O Dia

Traficante Rogério Gomes de Oliveira, mais conhecido como cego. Na Desarme nesta manhã de terça-feira (28)Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 28/11/2023 09:42

Rio - Uma das lideranças do tráfico que atua no Ceará foi preso, na manhã desta terça-feira (28), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Rogério Gomes de Oliveira, conhecido como 'Cego' ou 'Coroa' foi localizado em um prédio. Outros três comparsas, incluindo sua mulher, também foram detidos.

O criminoso é apontado como chefe de uma das maiores facções criminosas do país que atua na Região Metropolitana do estado nordestino. Segundo a polícia, Maria Daniele Costa de Vasconcelos, Lindoberto Gomes da Silva, vulgo 'Negão' e João Rogério de Lima, conhecido como 'Brinquedinho', também são integrantes da organização criminosa investigada.



De acordo com a corporação, o grupo chegou ao Rio na última sexta-feira (24) e agentes monitoraram a movimentação dos criminosos até o momento da prisão. Os detidos foram conduzidos para a Desarme e, após a formalização, serão encaminhados para audiência de custodia permanecendo à disposição da Justiça.

A ação policial faz parte do trabalho integrado entre policiais de 11 estados e coordenado Polícia Civil do Rio e pelo Ministério da Justiça, através da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI/MJ), que visa prender criminosos foragidos de outros Estado que se escondem no Rio.