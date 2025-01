O trânsito segue intenso no acesso ao Túnel Rebouças devido ao acidente - Rede Social

O trânsito segue intenso no acesso ao Túnel Rebouças devido ao acidenteRede Social

Publicado 21/01/2025 07:28 | Atualizado 21/01/2025 07:48

Rio - Um motociclista morreu e uma mulher ficou gravemente ferida durante um acidente no acesso ao Túnel Rebouças, na altura do Rio Comprido, na manhã desta terça-feira (21). O trânsito na região permanece intenso.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 5h35. Na ocasião, o homem já foi encontrado sem vida, enquanto a mulher precisou ser encaminhada ao Hospital Miguel Couto, na Gávea. As vítimas ainda não tiveram as identidades divulgadas.



De acordo com o Centro de Operações Rio, duas motos colidiram no local e o acesso para o Elevado da Avenida Paulo de Frontin, para quem sai da Praça da Bandeira, sentido Lagoa, ficou interditado por cerca de 2h. Por volta das 7h30, a pista já havia sido liberada.

Ainda devido o acidente, o trânsito apresenta retenções a partir do final do Elevado Rufino Pizarro. Como alternativa, motoristas podem optar pelo Túnel Santa Bárbara e Aterro do Flamengo.



A perícia está sendo feita no local.