Ruas da Cidade de Deus foram bloqueadas por barricadas em chamas - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/01/2025 10:07 | Atualizado 21/01/2025 10:11

Rio - Bandidos colocaram fogo em barricadas para bloquear a entrada de policiais militares na Cidade de Deus, na Zona Oeste, na manhã desta terça-feira (21). Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio de equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), realizam uma operação na região.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma rua totalmente bloqueada por causa de um incêndio provocado por traficantes da região. As chamas da barricada causaram uma densa camada de fumaça. Um blindado da Polícia Militar ficou parado enquanto agentes apagavam o fogo.

Segundo a PM, o objetivo da operação é reprimir o crime organizado da região, controlada pelo Comando Vermelho (CV). Até o momento, não há registro de feridos, presos ou apreensões.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família José Neves e o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land suspenderam as atividades externas no território, como as visitas domiciliares. Ambas mantiveram o atendimento à população nas unidades. Já a Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira suspendeu o início do funcionamento e avalia a retomada das atividades.

A operação dos ônibus municipais está normalizada na região.