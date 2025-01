O incidente aconteceu no início da tarde, em uma das dependências do local - Divulgação

O incidente aconteceu no início da tarde, em uma das dependências do localDivulgação

Publicado 21/01/2025 17:56 | Atualizado 21/01/2025 17:57

Rio - Um princípio de incêndio na usina de oxigênio do Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte, assustou pacientes que estavam no local no início da tarde desta terça-feira (21). Não houve vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel de Ramos foi acionado às 12h40 para controlar as chamas, mas o fogo já havia sido contido pela brigada do local.

Em nota, o Grupo Hospitalar Conceição, que administra o HFB, informou o registro de um pequeno vazamento na tubulação dos gases. A empresa responsável pelo equipamento, após ser acionada prontamente, resolveu o problema sem causar prejuízo aos usuários.