Os agentes também acionaram o Ministério Público do Trabalho devido ao forte cheiro e ao risco de contaminaçãoDivulgação

Publicado 21/01/2025 19:45

Rio - O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) interditou, nesta terça-feira (21), uma fábrica de gelo clandestina controlada por milicianos em Campo Grande, na Zona Oeste. Segundo denúncias, os bandidos obrigavam comerciantes de quiosques do Recreio à Reserva a comprarem o material do armazém improvisado, que apresentava condições insalubres e estrutura precária.

Os agentes também acionaram o Ministério Público do Trabalho devido ao forte cheiro e ao risco de contaminação por vazamento de amônia nas dependências do local. As multas ao estabelecimento podem chegar a aproximadamente R$ 60 mil.

Estima-se que a capacidade de produção do local fosse de 3.500 a 4.000 sacos por dia. Os técnicos interditaram o local por operar sem o devido licenciamento ambiental, em uma atividade poluidora. Além disso, a produção era abastecida por um poço irregular de captação de água.

Oito pessoas trabalhavam no local no momento da chegada dos agentes. Um suposto gerente foi detido e encaminhado para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) prestar esclarecimentos. Participaram da ação também a Polícia Militar, a Polícia Civil e concessionárias de água e saneamento da região.

Denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio podem ser feitas à Linha Verde por meio dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) e 2253-1177 (capital), ou pelo aplicativo para celular "Disque Denúncia Rio", onde usuários podem denunciar, anexando fotos e vídeos, com a garantia de anonimato.