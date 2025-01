Jonatas Silva Monteiro e Thiffany Ribeiro e Silva não demonstraram remorso após a prisão - Reprodução

Publicado 21/01/2025 20:35

Rio - Agentes da 58ª DP (Posse) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (21), Jonatas Silva Monteiro e Thiffany Ribeiro e Silva, acusados de espancar uma criança de 4 anos até a morte. O caso veio à tona quando o menino, filho da mulher, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Miguel Couto, em Nova Iguaçu, já morto.

Durante o atendimento, a equipe médica confirmou o óbito e apontou hematomas pelo corpo da vítima, recentes e antigos. As lesões eram incompatíveis com a versão apresentada pelo casal, que alegou que o menino havia sofrido duas quedas da cama: uma no dia 11 de janeiro e outra nesta terça-feira, o que teria causado sua morte.

Diante das evidências, a Polícia Civil foi acionada e conduziu Jonatas e Thiffany à delegacia. Ao DIA, o delegado Tiago Venturini informou que os dois permaneceram em silêncio e demonstraram ausência de qualquer sinal de remorso.

O laudo médico, aliado a depoimentos de familiares, revelou que o menino era vítima de maus-tratos frequentes. Segundo testemunhas, as agressões eram praticadas pelo casal e justificadas como 'corretivos'.

Parentes do casal relataram que já haviam advertido Jonatas sobre a brutalidade das punições. As investigações também revelaram que a criança já estava morta antes de ser levada à unidade de saúde. O casal vai responder por homicídio qualificado.