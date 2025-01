O crime ocorreu na noite de sábado (18), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Reprodução

Publicado 21/01/2025 22:35 | Atualizado 21/01/2025 22:44

Rio - Imagens das câmeras de segurança de um bar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, flagram o momento em que o PM Jorge Gutemberg Coelho da Silva mata a ex-mulher e o namorado dela . Minutos antes, ele chega a apertar a mão do homem e interagir com a ex. O crime ocorreu na noite de sábado (18).

No vídeo, Washington Souza da Silva, também PM, e Ariane Barreto aparecem juntos, se divertindo e trocando carinhos durante a apresentação de um grupo musical, na Rua Luís Sobral, em Rancho Novo. Minutos depois, Jorge chega, aperta a mão de Washington e fala com a ex.

Antes de assassinar a ex e o atual namorado, PM interagiu e dançou com as vítimas.



Parado ao lado da mesa, ele chega a dançar em frente ao casal. Ariane então, fala algo no ouvido do ex-marido. Segundos depois, ele saca a arma e efetua os disparos nos dois. Mesmo com Ariane caída, Gutemberg dispara mais vezes antes de fugir.

Jorge, que integrava o programa Segurança Presente, tirou a própria vida horas após o crime. Seu corpo foi encontrado dentro de um carro na Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).