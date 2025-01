Washington Souza e a mulher, que seria namorada dela, foram encontrados já sem vida - Reprodução

Publicado 18/01/2025 09:59 | Atualizado 18/01/2025 14:46

Nova Iguaçu – Um policial militar e a namorada foram assassinados, na madrugada deste sábado (18), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Washington Souza da Silva, de 36 anos, e Ariane Barreto estavam em um bar, no bairro Rancho Novo, quando foram atacados a tiros.

O DIA conversou com uma testemunha, que estava no Buteco Provisório, localizado no número 1130 da Rua Luiz Sobral, e pediu para não ser identificada. Segundo ela, o ex de Ariane, que também seria policial, é o autor do crime: "O bar estava lotado, um ambiente familiar com muitos casais, crianças no play. E o casal estava sozinho na área externa quando o ex da menina chegou e atirou. Eu não conhecia o ex, só o rapaz que morreu, que costumava frequentar o bar".

A testemunha contou ainda que o atirador, após fugir, teria se matado na Via Dutra. A reportagem apurou que a Polícia Civil recebeu a informação sobre o ex de Ariane, mas ainda não confirma oficialmente a autoria. Também não há uma versão oficial sobre o suposto suicídio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h25 e já encontrou as vítimas sem vida. Equipes do 20° BPM (Mesquita) também estiveram no estabelecimento para isolar a área. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

No perfil oficial do Buteco Provisório em uma rede social, uma nota presta solidariedade às famílias das vítimas. O texto ressalta ainda que a direção do estabelecimento já entregou imagens das câmeras de segurança aos policiais e segue à disposição para demais esclarecimentos.

Nas redes sociais, amigos de Washington e Ariane lamentaram as mortes: "Sem acreditar. Que Deus te receba de braços abertos, Ari", postou uma amiga de Ariane; "Meu Deus! Que fim trágico. Deus console a todos", comentou outra.



"Que Deus conforte a família do meu amigo Washington Souza. Que cara incrível"; "Um cara parceiro. Vai deixar saudade"; "Moleque bom. Sem palavras. Que Deus conforte a sua família. Descanse em paz irmão. Quanta covardia"; "Eu trabalhei com ele. Rapaz gente boa", diziam algumas postagens de amigos do PM.

Quem estava no bar no momento do crime também publicou relatos na web. "Obrigado senhor pelo grande livramento. Estava trabalhando na hora do ocorrido. Mas eu e toda a equipe estamos bem", celebrou um; "Eu estava lá. Acabei de chegar em casa. Corri muito porque fui voltar para ver meus amigos, e saiu foi mais tiro", lembrou outro.

Washington Souza da Silva deixa um filho. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento das vítimas.