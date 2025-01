O casal estava na área externa do bar quando foi alvejado - Reprodução

O casal estava na área externa do bar quando foi alvejadoReprodução

Publicado 18/01/2025 22:35

Rio - A Polícia Civil investiga se o ex-companheiro de Ariane Nascimento Barreto, 22 anos, foi o autor dos disparos que matou a jovem e o namorado dentro de um bar de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada deste sábado (18). O crime aconteceu no Buteco Provisório, localizado na Rua Luiz Sobral, no bairro Rancho Novo.

Ao DIA, uma testemunha, que preferiu não ser identificada, contou que o suspeito chegou no estabelecimento atirando em Ariane e no policial militar Washington Souza da Silva, 36 anos, fugindo logo depois. Ambas as vítimas não resistiram e morreram no local.

"O bar estava lotado, um ambiente familiar com muitos casais, crianças no play. E o casal estava sozinho na área externa quando o ex da menina chegou e atirou. Eu não conhecia o ex, só o rapaz que morreu, que costumava frequentar o bar", informou.

Em nota, o estabelecimento lamentou a perda dos clientes e informou que colabora com a investigação do caso. O Buteco Provisório ressaltou que entregou as filmagens de todas as câmeras para a perícia.

"Lamentamos profundamente o ocorrido, prestamos nossas sinceras condolências e solidariedade aos familiares das vítimas. Continuamos à disposição das autoridades competentes para prestarmos todo e qualquer esclarecimento necessário", diz o texto.

A morte do casal é investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Ainda não há informações sobre os sepultamentos de Ariane e Washington.

Corpo encontrado

Relatos nas redes sociais apontam que o atirador, após fugir, teria se matado na Via Dutra, ainda em Nova Iguaçu. Por volta das 2h, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram o corpo de um homem dentro de um veículo na rodovia.

A morte é investigada pela 58ª DP (Posse), que realiza diligências para esclarecer o caso. Contudo, a Polícia Civil não confirmou se as mortes do homem e do casal possuem ligações.