PM foi executado dentro de carro na Praça do Galo, em Duque de Caxias - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 18/01/2025 17:13

Rio - O policial militar Rafael Gonçalves da Silva, de 35 anos, morto a tiros dentro de um carro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi sepultado, na manhã deste sábado (18), no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte.

Rafael estava voltando da academia quando foi surpreendido por criminosos na Rua Nossa Senhora das Graças, na altura da Praça do Galo, no bairro Parque Fluminense. O crime aconteceu na tarde da última quinta-feira (16).

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o veículo do PM perfurado por diversos tiros. Os disparos foram realizados na direção da porta do motorista. O agente morreu no local.

O comando do 9º BPM (Rocha Miranda), onde Rafael era lotado, lamentou a morte do soldado nas redes sociais. "Partiu deixando um vazio em nossos corações. Nossas sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil", diz o texto.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.