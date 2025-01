Motorista foi flagrado tomando banho de mangueira - Reprodução

Publicado 18/01/2025 15:19 | Atualizado 18/01/2025 15:52

Rio - Um vídeo que viralizou nas redes sociais neste sábado (18) mostra o momento em que um motorista de ônibus interrompe viagem, para o veículo e vai tomar um banho de mangueira em um lava jato no Rio. A reportagem do DIA tentou contato com o Rio Ônibus para checar a data do ocorrido, mas ainda não obteve retorno.



As imagens, gravadas por um dos passageiros, flagraram o motorista se molhando com uma mangueira enquanto o responsável pelo estabelecimento espera o "banho" acabar. Veja:

Piloto parou na Bulhões pra tomar uma ducha rápida pic.twitter.com/AyToG1OUGM — Informações RJ (@Informacoes_RJ) January 17, 2025

Momentos depois, ele atravessa, volta para o ônibus e segue viagem. Na gravação, é possível notar que o coletivo está sem ar condicionado e com as janelas abertas. A situação inusitada foi motivo de risada entre os passageiros.



Nas redes sociais, pessoas comentaram positivamente sobre a atitude do motorista, por conta do calor que tem feito na cidade.



"Que lindo, adorei. Até eu faria isso se pudesse, vamos ser felizes", comentou uma. "Os motoristas de ônibus são guerreiros, precisam ser valorizados", destacou outro. "Imaginem o calor nesse ônibus sem ar e sentado do lado do motor", disse mais um. Momentos depois, ele atravessa, volta para o ônibus e segue viagem. Na gravação, é possível notar que o coletivo está sem ar condicionado e com as janelas abertas. A situação inusitada foi motivo de risada entre os passageiros.Nas redes sociais, pessoas comentaram positivamente sobre a atitude do motorista, por conta do calor que tem feito na cidade."Que lindo, adorei. Até eu faria isso se pudesse, vamos ser felizes", comentou uma. "Os motoristas de ônibus são guerreiros, precisam ser valorizados", destacou outro. "Imaginem o calor nesse ônibus sem ar e sentado do lado do motor", disse mais um.

Cidade no Nível de Calor 3

O município do Rio está no Nível de Calor 3 desde às 9h50 desta sexta-feira (17). A entrada no NC3 ocorre quando há registro de índices de calor alto (entre 36°C a 40°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

Nesta sexta, a cidade registrou o dia mais quente do ano , de acordo com o Centro de Operações Rio (COR). A temperatura chegou a 39,2°C na estação de Irajá, na Zona Norte.

Segundo o Alerta Rio, a posição de um sistema de alta pressão e a alta umidade na atmosfera influenciam as condições do tempo no Rio neste sábado (18). Por isso, o céu ficou limpo ao longo do dia com um calor intenso. Não há previsão de chuva para as próximas horas.

O tempo deve permanecer quente nos próximos dois dias. Entre o domingo (19) e a segunda-feira (20), a temperatura irá variar entre 40°C e 24°C. Há possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite.

Na próxima terça-feira (21), com a passagem de uma frente fria pelo mar, haverá declínio das temperaturas, com a máxima sendo de 37°C e a mínima de 24°C. Há possibilidade de chuva a partir da tarde. Na quarta-feira (22), o dia será com chuva fraca a moderada a qualquer momento e um clima mais ameno com a temperatura variando entre 31°C e 18°C.