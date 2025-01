Na exposição, os visitantes poderão ver fotos sobre ancestralidade e outras - Giuliano Lucas / Divulgação

Na exposição, os visitantes poderão ver fotos sobre ancestralidade e outrasGiuliano Lucas / Divulgação

Publicado 19/01/2025 04:00

Rio - As férias já chegaram e quem procura aliar momentos de lazer com cultura pode conferir a exposição "Afroentes: Teias de Ancestralidade e Afetos", do multiartista Giuliano Lucas. A mostra está em cartaz, até o dia 11 de fevereiro no Centro Municipal de Cultura Calouste Gulbenkian, no Centro do Rio.



A exposição tem como objetivo levar discussões, debates e o diálogos sobre a produção do artista, atravessada pela Arte, Cultura e Ancestralidade Negra. "Também temos como objetivo orientar e apresentar estratégias para que artistas locais também possam trilhar caminhos para consolidar o trabalho artístico como atividade social, econômica e cultural", explicou Giuliano.



Paralelo à exposição, no mesmo local e horário será inaugurada a pode ser vista a mostra de fotografias do Festival Carioca de Fotografia Popular Independente, o #Frente. As imagens, clicadas por moradores de periferias e comunidades do Rio de Janeiro, tem organização de Giuliano.



O Centro Municipal de Cultura Calouste Gulbenkian fica na Rua Benedito Hipólito, n° 125, Praça Onze - Centro do Rio de Janeiro, em frente ao Terreirão do Samba. A mostra pode ser visitada até 11 de fevereiro, de segunda a sábado, das 9h às 20h30. A entrada é gratuita.



Serviço - Exposição Afroentes: Teias de Ancestralidade e Afetos



Onde: Centro Municipal de Cultura Calouste Gulbenkian. Rua Rua Benedito Hipólito, n° 125, Praça Onze. Entrada grátis.