O passeio termina com uma visita no Instituto Pretos Novos - Divulgação

Publicado 19/01/2025 00:00

O Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN) apresenta uma programação especial de férias que valoriza a história e a cultura afro-brasileira. Durante o mês de janeiro, os visitantes poderão participar gratuitamente do Circuito de Herança Africana, às quartas-feiras e sábados, além do tradicional Circuito Cemitério a Cemitério, que será realizado nos dois últimos sábados do mês.

Circuito de Herança Africana – Quartas e sábados em janeiro. Com um percurso de dois quilômetros pela Pequena África, o Circuito de Herança Africana é uma experiência dinâmica e imersiva que destaca os principais marcos históricos da região portuária do Rio de Janeiro. Guiados por especialistas, os participantes têm a oportunidade de conhecer o legado cultural e social deixado pelos africanos escravizados.

O passeio é finalizado com uma mediação interna no Instituto Pretos Novos, aprofundando o aprendizado sobre o patrimônio histórico afro-brasileiro. Essa atividade é gratuita e aberta ao público, tornando-se uma excelente opção para quem deseja explorar a história com acessibilidade.



Circuito Cemitério a Cemitério – Últimos sábados de janeiro



Nos dois últimos sábados de janeiro, o IPN realiza o Circuito Cemitério a Cemitério dos Pretos Novos, um roteiro que conecta dois dos mais emblemáticos espaços da memória afro-brasileira: o Cemitério dos Pretos Novos de Santa Rita, no Centro do Rio de Janeiro, e o Cemitério dos Pretos Novos do Valongo, na região portuária.



A caminhada oferece aos participantes a oportunidade de revisitar a história do tráfico negreiro e da diáspora africana, explorando os vestígios deixados pelo sofrimento e pela resistência dos africanos escravizados.



O percurso termina no Instituto Pretos Novos, um espaço dedicado à preservação e divulgação dessa memória.