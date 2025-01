O caso está sendo investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador) - Reprodução / Google Street View

Publicado 18/01/2025 15:43 | Atualizado 18/01/2025 18:35

Rio – Jean Carlo Tenorio de Mello foi preso em flagrante, neste sábado, por aplicar o golpe da "falsa ajuda" em idosos em uma agência bancária no bairro de Cocotá, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Jean Carlos estava sendo monitorado pela Polícia Civil e foi surpreendido por agentes ao tentar enganar uma vítima. Seu comparsa, Pablo Ferreira da Silva, conseguiu fugir.

Os criminosos fazem parte de uma quadrilha especializada neste tipo de fraude, que age por toda a cidade. De acordo com o delegado Felipe Santoro, da 37ª DP (Ilha do Governador), outros dois irmãos de Jean também integram o bando.

O golpe da "falsa ajuda" consiste em abordar idosos nos bancos, oferecendo ajuda para mexer no caixa eletrônico. Enquanto um distrai a vítima, o outro realiza saques indevidos na conta.

Jean Carlo e Pablo têm antecedentes criminais e são suspeitos de uma tentativa de furto qualificado em Rocha Miranda. As investigações seguem para prender Ferreira e os outros membros da quadrilha.