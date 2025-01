Homem foi socorrido por aeronave dos bombeiros - Reprodução

Homem foi socorrido por aeronave dos bombeirosReprodução

Publicado 19/01/2025 11:51

Rio - Um homem foi resgatado em estado grave pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros após sofrer uma crise convulsiva, no fim da tarde deste sábado (18), na Praia da Barra, Zona Oeste do Rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do Grupo Marítimo da Barra da Tijuca foram acionados às 16h20 para o salvamento.

A vítima, que não foi identificada, de aproximadamente 35 anos, sofreu um mal súbito. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Nas redes sociais, testemunhas publicaram que a vítima não é brasileira e teve uma crise convulsiva enquanto curtia o dia ensolarado na praia.