Crime ocorreu na Rua Estrela, em Rio Comprido - Divulgação / Google Maps

Crime ocorreu na Rua Estrela, em Rio CompridoDivulgação / Google Maps

Publicado 19/01/2025 17:42 | Atualizado 19/01/2025 19:02

Rio - Raphael Pomposelle, 38 anos, foi morto a tiros em uma briga de trânsito com um policial militar, na Rua Estrela, próximo à Praça Condessa, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio, no fim da madrugada deste domingo (19). A Polícia Civil investiga o caso.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local às 5h, mas o homem já estava morto. Agentes do 4° BPM (São Cristóvão) também acompanharam a ocorrência e isolaram a área para perícia. O policial, que não teve a identidade revelada, prestou depoimento e alegou ter reagido após Raphael ameaçá-lo com uma pistola. A arma que estava com Pomposelle foi recolhida pelos agentes.



A Delegacia de Homicídios (DH) faz diligências para esclarecer o caso. O sepultamento de Raphael será nesta segunda-feira (19), a partir das 13h, no Cemitério São Francisco de Paula, Catumbi, Zona Norte.

Outra morte em briga de trânsito

Também na madrugada deste domingo (19), o assessor parlamentar e empresário Marcelo dos Anjos Abitan da Silva, de 49 anos, foi morto a tiros na Barra da Tijuca, Zona Oeste, após discutir com motorista, não identificado pelas autoridades, em frente ao hotel Wyndham Rio Barra. Ele trabalhava com a vereadora Vera Lins (Progressistas).

O Corpo de Bombeiros informou que a equipe foi acionada por volta de 3h e encontrou o homem já morto. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para perícia. Segundo a Polícia Civil, o caso também é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que apura a autoria e motivação do crime.