Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, está preso desde março de 2024Arquivo / Agência O Dia

Publicado 20/01/2025 19:57 | Atualizado 20/01/2025 20:00

Rio - A Justiça do Rio decidiu que Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, que sequestrou um ônibus e manteve 16 pessoas reféns na Rodoviária do Rio em março do ano passado , irá a júri popular. Ele responde por duas tentativas de homicídio, cárcere privado e disparo de arma de fogo em via pública.

Segundo a denúncia, feita por meio da 1ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Rio (MPRJ) em março de 2024, Paulo atirou contra dois homens, pois acreditava que eram policiais à paisana que iriam prendê-lo. Em seguida, impediu que outros 15 passageiros, entre eles uma criança de colo e seis idosos, saíssem do ônibus. Ele também usou pessoas como "escudo humano" e atirou em via pública, colocando outros em risco. As vítimas só foram liberadas após três horas de negociação.

Um dos baleados foi o petroleiro Bruno Lima Soares, atingido por dois disparos, sendo um no tórax, que perfurou coração e pulmão, e outro no abdômen. A vítima passou por três cirurgias nos quase 60 dias de internação. Ele recebeu alta do hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul, no dia 3 de maio de 2024.

Na decisão que levou o acusado para júri popular, o juiz Gustavo Gomes Kalil ainda manteve a prisão preventiva de Paulo.

Relembre o caso

O sequestro do ônibus aconteceu em 12 de março de 2024. Imagens de uma câmera de segurança do guichê da Viação Sampaio, empresa responsável pelo coletivo sequestrado, registraram o momento em que o criminoso comprou a passagem em dinheiro, faltando pouco mais de 40 minutos para o embarque.



O delegado Mário Jorge de Andrade, titular da 4ª DP (Praça da República), responsável pelas investigações na época, detalhou a dinâmica do crime. "Ao efetuar o pagamento da passagem, ele tirou um pacote de dinheiro e achou que chamou a atenção das pessoas que estavam no local que, na sua visão, eram policiais. Quando o ônibus estava saindo da rodoviária, houve uma falha mecânica. Então, o motorista pediu auxílio e saiu do coletivo. Neste momento, (o sequestrador) achou que 'policiais' iriam pegá-lo. No entanto, entraram passageiros e ele fez menção de entregar a arma, como se as pessoas fossem da polícia. Um deles se assustou, saiu correndo e foi baleado", explicou.