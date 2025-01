Ariane Nascimento Barreto e Washington Souza da Silva estavam na área externa do bar quando foram alvejados - Reprodução

O enterro de Washington aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste, às 14h desta segunda. Já o sepultamento de Ariane ocorreu às 13h deste domingo no Cemitério de Marapicu, em Nova Iguaçu.

Na madrugada do último sábado (18), o casal estava no Buteco Provisório, no bairro Rancho Novo, quando foram alvos de tiros. Ao DIA, uma testemunha contou que as vítimas estavam na área externa, quando o ex-companheiro de Ariane se aproximou e atirou. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os encontrou sem vida.

Nas redes sociais, o estabelecimento prestou solidariedade aos familiares das vítimas e informou que já entregou imagens das câmeras de segurança à polícia.

"Lamentamos profundamente o ocorrido, prestamos nossas sinceras condolências e solidariedade aos familiares das vítimas. Continuamos à disposição das autoridades competentes para prestarmos todo e qualquer esclarecimento necessário", diz o texto.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga se o PM Jorge Gutemberg foi o autor dos disparos. O agente mantinha um vídeo do casamento com Ariane nas redes sociais , mesmo após o término. No perfil, não há outras publicações além da gravação. O registro, publicado em 14 de agosto de 2024, tem a legenda "melhor dia da vida" e a música "Um Amor Puro", do cantor Djavan.

Jorge era lotado no Segurança Presente e tirou a própria vida após matar as vítimas, na Via Dutra, em Nova Iguaçu, ainda no sábado (18). Seu corpo foi encontrado dentro de um carro pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele foi enterrado neste domingo (19) no Cemitério Jardim Envida Rio, em Queimados, também na Baixada.