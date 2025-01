Márcia Lage morreu neste domingo (19) vítima de uma leucemia - Arquivo / Agência O Dia

Márcia Lage morreu neste domingo (19) vítima de uma leucemiaArquivo / Agência O Dia

Publicado 20/01/2025 17:55 | Atualizado 20/01/2025 18:17

Rio - A carnavalesca Márcia Lage, de 64 anos, que morreu em decorrência de uma leucemia , foi cremada, na tarde desta segunda-feira (20), no Crematório e Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária. Ela, junto com o marido Renato Lage, produzia o enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel para o Carnaval deste ano.

Diversas personalidades do samba, entre carnavalescos, presidentes de escolas, porta-bandeiras e diretores de Carnaval, marcaram presença no velório. No caminho para a cremação, os presentes realizaram uma salva de palmas.

Agremiações como Mangueira, Salgueiro, Vila Isabel, Império Serrano, Grande Rio, Unidos de Padre Miguel, Portela, Imperatriz Leopoldinense, além da própria Mocidade, enviaram coroas de flores como homenagem. O mesmo foi feito pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).

Márcia morreu na manhã deste domingo (19). Definida por ter deixado um "legado gigantesco" , Lage começou a atuar como carnavalesca na Mocidade, junto com o marido, na década de 1990, ainda assinando como Márcia Lávia. Depois de deixar a Verde e Branco da Zona Oeste, o casal brilhou no Salgueiro entre 2003 e 2017.

Em carreira solo, a carnavalesca foi responsável pelo desfile do Império Serrano, em 2009, quando a escola reeditou "A Lenda das Sereias, Rainhas do Mar", originalmente apresentado em 1976. Pela agremiação, foi campeã com um enredo sobre a cantora Carmen Miranda em 2008, no Grupo de Acesso, ao lado do marido.

Em 2009, chegou a ser anunciada pela Mangueira para desenvolver o enredo "Mangueira é Música do Brasil" (2010), no entanto, teve divergências artísticas com a diretoria e deixou o cargo meses antes do desfile.



Em 2018, Márcia e Renato estiveram à frente do carnaval da Acadêmicos do Grande Rio. Em 2020, a dupla chegou à Portela, onde ficou até 2023, depois do desfile sobre o centenário da agremiação.

Em 2024, o casal voltou para a Mocidade e produzia o enredo "Voltando para o futuro – Não há limites pra sonhar" para o desfile deste ano no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.