Carnavalesca Márcia Lage morre aos 64 anosArquivo O DIA

Publicado 19/01/2025 14:49

Rio - O mundo do samba está em luto! Várias personalidades lamentaram a morte da carnavalesca Márcia Lage, de 64 anos, na manhã deste domingo (19), vítima de leucemia. Com o marido, Renato Lage, a profissional produzia o enredo "Voltando para o futuro – Não há limites pra sonhar", da Mocidade Independente de Padre Miguel, para o Carnaval deste ano.

Rainha de bateria da Mocidade, Fabíola de Andrade homenageou Márcia. "Márcia Lage, sua partida deixa um vazio profundo em nossos corações, mas sua luz e legado permanecerão eternamente em nossas memórias. Que sua jornada seja de paz, e que, de alguma forma, possamos continuar a honrar sua vida com amor e gratidão. Descanse em paz", escreveu.

O intérprete da escola Zé Paulo Sierra declarou: "Descanse em paz, Márcia. Seguiremos honrando seu trabalho e todos os dias até o desfile faremos muito mais por você. Que Deus te receba na luz e conforte nossos corações".

Musa da verde da Verde e Branco, Erika Schneider destacou o legado de Márcia no carnaval. "Que tristeza! Descanse em paz Márcia. Você deixou um legado gigantesco na história do carnaval carioca, por toda a sua dedicação e a amor pela cultura. Descanse em paz e muita força a toda ao Renato e toda a família!".

Dudu Nobre reagiu: "Sem palavras, meus sentimentos". Presidente G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, Cátina Drumond também expressou seus sentimentos. "Descanse em paz ! Meus sinceros sentimentos ao amigo Renato Lage e toda família Mocidade".

Coreógrafo do Salgueiro, Paulo Pinna desejou força à Mocidade. "Minha solidariedade à você, Mocinha, e à todos os seus independentes apaixonados. Em menos de 24h foram três perdas inacreditáveis e doloridas para essa agremiação que tenho um carinho especial e sou grato. Muita força para toda essa nação", declarou ele se referindo a morte de Márcia, do compositor Zé Glória e do intérprete Luizinho Andanças