Rafa Kalimann participa de ensaio da Imperatriz Leopoldinense - Reprodução do Instagram

Publicado 18/01/2025 08:58

Rio - Rafa Kalimann, de 31 anos, sambou muito e cantou a plenos pulmões no ensaio da Imperatriz Leopoldinense, na quadra da agremiação em Ramos, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (17). No local, a namorada de Nattanzinho também esbanjou simpatia e posou para várias fotos com os admiradores.

Musa da escola, a influenciadora digital e atriz usou um vestido verde com pedrarias, que valorizava seu corpo escultural. No Instagram Stories, Rafa compartilhou alguns vídeos em que aparece se esbaldando na quadra e comentou. "Que energia", vibrou. Ao deixar o local, ela brincou: "Indo embora chateada".

Atual vice-campeã do Carnaval carioca, a Imperatriz Leopoldinense levará em 2025 o enredo "Ómi Tútu ao Olúfon - Água fresca para o senhor de Ifón", que aborda a saga de Oxalá ao reino de Oyó para visitar Xangô. A escola desfilará no domingo, 2 de março.