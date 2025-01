Patrícia Poeta mostra ida ao barracão da Grande Rio - Reprodução do Instagram

Publicado 18/01/2025 11:34

Rio - Patrícia Poeta, de 48 anos, esteve no barracão da Grande Rio, na Cidade do Samba, nesta sexta-feira (17), e pôde conferir em primeira mão o croqui da fantasia que usará no carnaval deste ano. A apresentadora do "Encontro", que é uma das musas da agremiação, também viu de pertinho algumas alegorias e fantasias da escola e posou para fotos com alguns fãs no local.

Alguns registros do momento foram compartilhados por ela no Instagram, neste sábado (18). "Ontem foi dia de visitar o barracão da Grande Rio. Antes de mais nada, muito obrigada, Jayder, Helinho, Hugo e família Grande Rio por me receberem com tanto carinho. Nunca vivi essa experiência do lado de cá, como alguém que vai cruzar aquela avenida. Quando vi o croqui da minha fantasia, bateu um misto de ansiedade e felicidade. Meu coração disparou. É um sonho que começa a se realizar", escreveu Patrícia na legenda.

"É lindo estar ali no barracão, conversar com as pessoas e ver o empenho e dedicação delas para entregar o melhor. Carnaval é amor, dedicação e entrega. Não tem meio-termo. É entrar de cabeça nessa cultura que representa o Brasil e o nosso povo", completou.

Neste ano, a Grande Rio apresenta na Sapucaí o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós" é desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A agremiação é a terceira a se apresentar na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março.