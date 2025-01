Naieme, Dira Paes e Fafá de Belém representarão princesas turcas - Reprodução/Instagram

Publicado 17/01/2025 18:52

Rio - A Grande Rio anunciou nesta sexta-feira (17) que Fafá de Belém, Dira Paes e Naieme irão representar as três princesas turcas no Carnaval 2025. A agremiação levará para Marquês de Sapucaí o enredo "Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", que é uma homenagem ao estado do Pará.

fotogaleria Fafá de Belém dará vida à Mariana, a atriz Dira Paes interpretará Herondina, e Jarina será Naieme. As princesas também são representadas, respectivamente, pelos seguintes animais: arara, onça e jiboia.

A Acadêmicos do Grande Rio é a penúltima a pisar na Marquês de Sapucaí no último dia de desfiles do Grupo Especial no dia 4 de março. A agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, vai em busca do bicampeonato do Carnaval do Rio, seu primeiro título foi conquistado em 2022 quando levou para o enredo "Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu".