Jéssica Ellen participará do desfile da Unidos de Padre Miguel - Reprodução do Instagram / S1 fotografia e comunicacao

Publicado 14/01/2025 08:54 | Atualizado 14/01/2025 08:55

Rio - Protagonista de "Volta por Cima", da TV Globo, Jéssica Ellen, de 32 anos, visitou o barracão da Unidos de Padre Miguel e confirmou a participação no desfile da escola no carnaval deste ano. O anúncio foi feito através das redes sociais da escola, nesta segunda-feira (13).

"É com muita alegria que a Unidos de Padre Miguel anuncia a presença de Jéssica Ellen em nosso desfile de 2025! Atriz, cantora, dançarina e neta da Casa Branca, o mais antigo terreiro de candomblé do Brasil - fundado por Iyá Nassô - Jéssica traz consigo uma história rica de ancestralidade, cultura e resistência. Sua presença no nosso desfile será um marco, unindo arte, fé e representatividade em uma só energia. Estamos prontos para brilhar juntos e fazer história na avenida!", diz a legenda da publicação.

Em 2025, a UPA levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Egbé Iyá Nassô", uma homenagem à cultura afro-brasileira e ao legado de Iyá Nassô, precursora do candomblé no Brasil, de autoria dos carnavalescos Alexandre Louzada e Lucas Milato. A agremiação será a primeira a desfilar no domingo de Carnaval, marcando seu retorno no Grupo Especial.