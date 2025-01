Rafa Kalimann se joga no samba durante ensaio de rua da Imperatriz Leopoldinense - Victor Chapetta | Agnews

Rio - Rafa Kalimann marcou presença no ensaio de rua da Imperatriz Leopoldinense neste domingo (12), em Ramos, Rio de Janeiro. Musa da escola há dois anos, a apresentadora compartilhou detalhes de sua fantasia em suas redes sociais, animando os fãs para o Carnaval 2025.

A Imperatriz Leopoldinense, que integra o Grupo Especial do Carnaval carioca, levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Ómi Tútu ao Olúfon - Água fresca para o senhor de Ifón", desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira. Este será o terceiro desfile consecutivo do artista na escola.



O enredo explorará o culto ao orixá e ao candomblé, com foco na história de Oxalá em sua jornada até o reino de Oyó para visitar Xangô. A narrativa marca o retorno da temática religiosa à escola após 46 anos. A Imperatriz será a segunda escola a desfilar no domingo, 2 de março, na Marquês de Sapucaí.