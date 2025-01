Quadra de ensaios da Imperatriz Leopoldinense passará por obras para ampliação - Divulgação

Quadra de ensaios da Imperatriz Leopoldinense passará por obras para ampliaçãoDivulgação

Publicado 11/01/2025 14:51 | Atualizado 11/01/2025 14:52

Rio - Focada nos preparativos para o Carnaval 2025, a Imperatriz Leopoldinense não deixou os outros trabalhos de lado. A escola de samba anunciou que as obras para aumentar a tradicional quadra de ensaios, localizada na Rua Professor Lacé, em Ramos, Zona Norte, já começaram.

Para ampliar o espaço do terreno, a escola comprou um imóvel nos fundos da quadra. As obras foram divididas em duas etapas. A primeira, que teve início no fim do ano passado, e a segunda, que será realizada logo após o Carnaval deste ano.

De acordo com a presidente da agremiação, Catia Drumond, além da ampliação da quadra, um espaço deste novo local será especialmente destinado ao recém-lançado Instituto Imperatriz Leopoldinense.

"A quadra ficou pequena para o tamanho que a escola conquistou nos últimos anos. É uma ampliação para o Carnaval e para o contexto social. Significa mais público e ainda mais qualidade para os projetos que trabalhamos o ano inteiro, além do Carnaval. É uma nova Imperatriz, na qual eu me orgulho muito de fazer parte e, ao lado do meu filho, seguir o legado de uma vida inteira do meu pai [Luiz Pacheco Drumond] que, em 12 de dezembro de 1975, ou seja, há 50 anos, teve a mesma iniciativa", celebra.

No Carnaval 2025, a Imperatriz Leopoldinense tentará o seu 10º campeonato com o enredo “ÓMI TÚTÚ AO OLÚFON- Água fresca para o Senhor de Ifón”, do carnavalesco Leandro Vieira, sendo a segunda a escola a desfilar, no domingo, 2 de março.