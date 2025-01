Lorena Improta - Reprodução do Instagram

Lorena ImprotaReprodução do Instagram

Publicado 08/01/2025 09:20

Rio - Lorena Improta, de 31 anos, compareceu ao primeiro ensaio do ano da Unidos do Viradouro, na noite de terça-feira (7), na quadra da agremiação. Musa da escola de Niterói, a dançarina deu um show de samba no pé e esbanjou simpatia. Para a ocasião, ela apostou em um vestido curtinho e brilhante, representando o fogo, que deixava seu corpão em evidência.

DIA, no ano passado, que "adoraria" Mamãe de Liz, de três anos, a mulher de Léo Santana contou em entrevista ao, no ano passado, que "adoraria" cruzar a Sapucaí grávida. "É um desejo de todos nós aumentar a família, e a Liz pede muito por um irmãozinho. Sei que será no tempo de Deus, quando Ele achar que é o momento certo, mas eu adoraria desfilar grávida. Acredito que seria um Carnaval ainda mais especial, apesar de desafiador".

Neste ano, a Viradouro defenderá o enredo "Malunguinho, o mensageiro de três mundos", que exaltará a saga do líder quilombola João Batista. Atual campeã do Carnaval carioca, a agremiação desfila no dia 2 de março, domingo.