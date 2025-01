Carnavalesco Edson Pereira assina o tema do Carnaval 2025 da Unidos da Tijuca - Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2025 18:31

Rio - Nesta quarta-feira (1°), a Unidos da Tijuca anunciou que garantiu a continuidade do trabalho com o carnavalesco Edson Pereira até 2026. A confirmação da renovação foi feita durante o almoço de celebração aos 93 anos da escola. A parceria entre Edson e a agremiação, que começou em 2024, segue firme, com o carnavalesco já à frente dos trabalhos para o próximo carnaval.

"Pela primeira vez em sua história, na passagem de um ano repleto de aprendizados e transformações, a Unidos da Tijuca decidiu anunciar a renovação de seu carnavalesco rumo a temporada 2026", comunicou a escola nas redes sociais.



"Edson Pereira que, atendendo aos desejos da comunidade, nos deu de presente o tão lindo e sonhado enredo sobre Logun-Edé, tem, agora, sua permanência na escola, um presente oferecido pelo nosso presidente Fernando Horta para a comunidade neste 93° aniversário. Cuidando dos nossos, para que os nossos estejam fortes! Assim segue a Unidos da Tijuca rumo ao desfile de 2025 e seus próximos carnavais!", finalizaram.

Este ano, a agremiação, que será a primeira a desfilar no segundo dia de desfiles, levará para a Sapucaí o enredo "Logun-Edé - Santo menino que velho respeita", uma homenagem ao orixá, conhecido por ser um menino respeitado pelos mais velhos, conforme a tradição oral dos candomblés. O tema, que é um desejo antigo da comunidade tijucana, será desenvolvido por Edson Pereira, com a colaboração de Mateus Pranto e Rodrigo Hilário na pesquisa.



História

Edson Pereira, que iniciou sua carreira como carnavalesco em 2005 pela Unidos de Padre Miguel, tem se destacado no Grupo Especial desde sua estreia em 2010, com a Unidos do Viradouro. Sua trajetória inclui passagens pela Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos de Vila Isabel, e também pelo carnaval paulistano, onde foi vice-campeão com a Mocidade Alegre em 2022. Nos últimos anos, Edson foi responsável pelo sucesso do Salgueiro e, em 2024, conquistou o título de campeão da Série Ouro com a Unidos de Padre Miguel.