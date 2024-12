Ação social ocorreu na quadra da Imperatriz - Nelson Malfacini / Divulgação Imperatriz

Rio - O Instituto Imperatriz Leopoldinense, braço social da agremiação de Ramos, realizou uma ação social, na manhã deste sábado (21), em que distribuiu três mil brinquedos, entre carrinhos, bolas, bonecas e outros itens, para crianças do Complexo do Alemão e da Zona da Leopoldina. Dois mil foram entregues na quadra da escola e os outros mil para as crianças que se encontravam na Rua Joaquim de Queiroz, um dos acessos ao conjunto de comunidades.

Durante o "Natal da Imperatriz", como foi batizado o evento, a atual vice-campeã do Carnaval também recebeu a visita do Papai Noel. O influenciador e fundador do jornal "Voz das Comunidades", René Silva, participou da ação.

João Felipe Drummond, presidente do Instituto e diretor executivo da agremiação, destacou a importância da iniciativa. "Sem dúvidas, a maior motivação para que a gente realize, todos os anos, essa celebração tão esperada é ver a alegria de cada criança que entra em nossa quadra. Ver cada família abraçada, compartilhando o momento, é muito especial. E o objetivo do Instituto Imperatriz é esse: agir como instrumento de transformação na vida de cada morador da nossa comunidade", disse.

Catia Drumond, presidente da Imperatriz e vice-presidente do Instituto, reforçou as palavras do filho: "Por um tempo, tivemos esse distanciamento da escola com quem, de fato, faz ela acontecer: sua comunidade. E agora com o Instituto, o nosso desejo é mudar a realidade desse povo que já sofre tanto com a vulnerabilidade social."