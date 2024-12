Malu Torres é a nova rainha de bateria da Botafogo Samba Clube - Divulgação

Publicado 20/12/2024 12:51

Rio - A Botafogo Samba Clube anunciou, nesta sexta-feira (20), que a empresária Malu Torres é a nova rainha de bateria da escola. A agremiação irá estrear na Marquês de Sapucaí pela Série Ouro.

"Eu estou muito feliz e animada com esse retorno ao carnaval em uma escola tão promissora e com uma comunidade tão potente e apaixonada. Após o desfile de 2024, precisei me dedicar integralmente à minha marca de roupas fitness e por isso decidi me afastar do cargo de rainha. Mas o samba corre nas minhas veias e não consegui ficar longe por muito tempo", declarou Manu.Em 2020, a empresária foi musa das escolas de Samba Vigário Geral e Santa Cruz. Dois anos depois, esteve à frente da bateria da Acadêmicos do Sossego e nos dois últimos carnavais reinou na bateria da Inocentes de Belford Roxo.A nova rainha de bateria nasceu e foi criada na baixada fluminense. Aos 29 anos, se mudou para Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos. Apesar de morar no exterior, Malu está pronta para desembarcar no Brasil e cumprir os compromissos e ensaios da agremiação. "Sem dúvidas a minha maior expectativa é usufruir do pouco tempo que terei até o desfile oficial pra me conectar da forma mais intensa possível com a minha comunidade, meu mestre e meus ritmistas", finalizou.No desfile de 2025, a escola irá estrear na avenida com o enredo "Uma gloriosa história em preto e branco" e contará a origem do Botafogo de Futebol e Regatas, desde a etimologia do nome, passando pelos grandes ídolos e conquistas. O tema será desenvolvido pelo carnavalesco Alex de Souza. A agremiação irá desfilar no dia 28 de fevereiro, sexta-feira de carnaval.