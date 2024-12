Apresentação de fim de ano das alunas do ’Ballet da Rainha’ - Wagner Rodrigues / Divulgação Imperatriz

Publicado 19/12/2024 14:44 | Atualizado 19/12/2024 15:13

Rio - A Imperatriz Leopoldinense, atual vice-campeã do Carnaval carioca, realizou a apresentação de fim de ano das alunas do "Ballet da Rainha". A iniciativa, dirigida pela professora Stephany Hansen, contou com a participação de 130 crianças moradoras do Complexo do Alemão e região.



O projeto, que por muitos anos fez parte do programa Imperatriz Social, agora está integrado efetivamente ao recém-fundado Instituto Imperatriz Leopoldinense, entidade sem fins lucrativos. O lançamento oficial aconteceu no último sábado (14), durante a cerimônia do balé, com a presença da diretoria e dos segmentos da escola.

O presidente do Instituto, João Felipe Drumond, também diretor executivo da agremiação e atual diretor financeiro da Liesa, destacou a importância da prestação de serviço para a comunidade.



"O objetivo do nosso Instituto é promover integralmente ações que ofereçam dignidade às pessoas em vulnerabilidade social e econômica. É oferecer suporte e acesso gratuito em todas as áreas, seja a social, educacional, cultural e também de saúde física e mental", disse.



Catia Drumond, presidente da Imperatriz e vice-presidente do Instituto, também celebrou. "Cuidar da comunidade sempre foi a maior prioridade da nossa gestão. São várias as atividades, e isso me emociona muito, porque é a continuidade de um legado iniciado pelo meu pai, passado para toda minha família, e que agora está nas mãos do meu filho. A Família Imperatriz só cresce e com certeza vai seguir ajudando muito a quem mais precisa", ressaltou.