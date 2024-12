Viviane Araujo se esbalda em ensaio de rua do Salgueiro

Rio - Viviane Araujo, de 49 anos, marcou presença no ensaio de rua do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (12). Com um vestido vermelho, a rainha de bateria da agremiação exibiu o corpo escultural, deu um show de samba no pé e se divertiu ao lado dos outros integrantes da escola.

Na ocasião, Vivi estava acompanhada do marido, Guilherme Militão, e do filho, Joaquim. Musa da vermelha e branca da Tijuca, Cacau Protásio também compareceu ao ensaio. Ela e Viviane, inclusive, posaram juntinhas para alguns cliques e esbanjaram simpatia.

Em 2025, a agremiação apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. O Salgueiro será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.

