Ao todo, 16 escolas de samba vão participar dos mini desfiles

Publicado 06/12/2024 13:56 | Atualizado 06/12/2024 14:33

Rio - A Cidade do Samba, na Zona Portuária, vai promover mini desfiles com as 16 escolas da Série Ouro neste sábado (7). Batizado de "Esquenta Carnaval", o evento começa às 14h e tem entrada gratuita.

Pelo quarto ano consecutivo, o complexo de barracões será palco dos desfiles, marcando também o lançamento oficial do álbum com os sambas para o Carnaval 2025. A festa começará com as agremiações que ascenderam da Série Prata: Botafogo Samba Clube e Tradição.



Em seguida, o desfile continuará conforme a ordem inversa de classificação do último carnaval, incluindo a escola vinda do Grupo Especial, com Arranco, União do Parque Acari, Em Cima da Hora, Unidos da Ponte, Unidos de Bangu, Vigário Geral, Acadêmicos de Niterói, União da Ilha, Inocentes de Belford Roxo, União de Maricá, Porto da Pedra, Estácio de Sá e Império Serrano.

Na Porto da Pedra, a rainha de bateria Andréa de Andrade vai fazer sua estreia à frente da Ritmo Feroz e promete um show para o público presente.



"As expectativas são as melhores possíveis. O 'Esquenta Carnaval' é um dos maiores eventos dessa fase pré-desfile, nesse momento nós temos um gostinho do que as escolas estão preparando para o desfile oficial, além da presença de vários amigos que fazem o momento ser ainda mais especial. Vocês podem esperar um show da minha bateria Ritmo Feroz, estamos preparando um espetáculo lindo. Aguardem", expõe.



Wallace Palhares, ex-presidente da Liga RJ e atual da Acadêmicos de Niterói, diz que a expectativa para o evento, sendo a sua primeira vez presidindo a escola de samba, está grande.



"A expectativa é gigante, ainda mais a escola que está querendo muito mostrar seu canto, tem ensaiado bastante, tem treinado muito em casa e, particularmente para mim, já que esse evento começou comigo quando era presidente da Liga, então todo um ar especial, né? Uma escola aguerrida e eu, agora, do outro lado, vendo um produto que, na verdade, estava à frente na minha gestão", conta.



Segundo ele, o Esquenta Carnaval da Série Ouro se tornou parte do calendário do Rio. Na Acadêmicos de Niterói, cerca de 300 componentes irão participar da festa.



"Os foliões podem esperar uma grande festa, porque é o que a gente fala, que a Série Ouro é o carnaval do povão. Então é o sambista sendo valorizado na sua essência. É isso que a gente sempre primou e vai primar. Todos os presidentes sempre estão a serviço dos verdadeiros sambistas", disse.



Presidente da Liga RJ, Hugo Júnior comemorou a oportunidade de mais uma vez realizar o evento. Segundo ele, é uma oportunidade das comunidades apresentarem uma prévia do que virá no desfile, mostrando a força de seus sambas.



"O evento não é apenas uma prévia do desfile, mas uma grande celebração da cultura popular e da força das comunidades que constroem o samba. Queremos que o público sinta a energia do carnaval desde já e celebre conosco", afirma.



Para Verônica Lima, porta-bandeira da Tradição, o evento tem um lugar especial no coração dos sambistas.



A melhor forma para o público chegar ao evento é o VLT, já que uma das estações fica em frente à Cidade do Samba. O local também conta com estacionamento pago.

Em 2025, os desfiles oficiais da Série Ouro serão nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, na Marquês de Sapucaí.