Boi Vermelho convocou toda a comunidade e segmentos para mais um treino de harmonia - Divulgação/Unidos de Padre Miguel

Publicado 05/12/2024 12:00

Rio - A Unidos de Padre Miguel realiza, nesta sexta-feira (6), um ensaio no Ponto Chic, na Zona Oeste. A direção da agremiação convocou toda a comunidade e segmentos para mais um encontro para para aperfeiçoar o canto, com concentração a partir das 21h.



Vale ressaltar que a escola ainda está recebendo inscrições para alas de comunidade. Os interessados podem se inscrever na próxima segunda-feira (9), na quadra, que fica na Rua Mesquita, 8, das 18h às 22h, com a direção de Harmonia. Para isso, é necessário levar duas fotos 3x4, xerox do RG e comprovante de residência, além da taxa de R$ 50.



Em 2025, a UPA levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Egbé Iyá Nassô", uma homenagem à cultura afro-brasileira e ao legado de Iyá Nassô, precursora do candomblé no Brasil, de autoria dos carnavalescos Alexandre Louzada e Lucas Milato.

A agremiação será a primeira a desfilar no domingo de Carnaval, marcando seu retorno no Grupo Especial, após 52 anos..