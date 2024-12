Viviane Araújo, Lexa e mais famosas brilham em comemoração ao Dia Nacional do Samba - Victor Chapetta / Agnews

Viviane Araújo, Lexa e mais famosas brilham em comemoração ao Dia Nacional do SambaVictor Chapetta / Agnews

Publicado 01/12/2024 08:16 | Atualizado 01/12/2024 08:33

Rio - Várias famosas brilharam na segunda noite de comemoração ao Dia Nacional do Samba no Rio , neste sábado (30), na Cidade do Samba, Zona Portuária. A data, celebrada na segunda-feira (2), ganhou um carnaval fora de época com shows e minidesfiles de escolas do Grupo Especial.

A rainha de bateria da Salgueiro, Viviane Araújo surgiu deslumbrante na avenida. Ela usou uma fantasia cheia de pedrarias e transparência e peruca, tudo em tons de vermelho. Durante o minidesfile, a atriz esbanjou simpatia, posando para fotos e acenando para o público.Outra rainha - dessa vez da Unidos da Tijuca - que se jogou no samba foi Lexa. A cantora está grávida da primeira filha, que se chamará Sofia, fruto do noivado com o ator Ricardo Vianna. Ela, então, destacou que 'as duas' estavam preparadas para o momento, posando com a mão na barriguinha. "Eu e minha vida dentro de mim prontíssimas pro minidesfile na Cidade do Samba", escreveu a artista nas redes sociais.Juliana Alves, que está no elenco da novela "Volta por Cima" da TV Globo, mostrou todo o samba no pé na avenida, vestindo um macacão e salto alto prateado. A também atriz Giovanna Lancellotti abrilhantou a avenida.O minidesfile da Beija-Flor contou com a presença de outra gravidinha, a dançarina Brunna Gonçalves. "A mamãe aqui caiu no samba", brincou Bru nos stories do Instagram. Em novembro, ela e a mulher, a cantora Ludmilla, anunciaram que estão esperando o primeiro filho. No final do desfile, o casal posou juntinho e sorridente.Além de apresentações da Unidos da Tijuca, Beija-Flor e Salgueiro, também teve a da Vila Isabel. A abertura ficou por conta da roda Terreiro de Crioulo e o Samba da Volta no encerramento.No último dia da comemoração, neste domingo (1º), as escolas Mocidade Independente, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e Portela irão brilhar na avenida. O cantor Xande de Pilares completa a programação.