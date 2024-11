Paraíso do Tuiuti terá bailarinas trans em 2025 - Divulgação

Publicado 30/11/2024 14:07

O desfile do Paraíso do Tuiuti promete causar no próximo Carnaval. A escola de samba terá na comissão de frente um elenco formado apenas por bailarinas trans - um fato inédito na história dos desfiles das escolas de samba. Os ensaios já começaram e a coreografia é dos consagrados Edifranc Alves, primeiro solista do Theatro Municipal, e de Claudia Mota, primeira bailarina do Municipal, que vai completar 20 anos de Avenida em 2025.

As integrantes são: Alynah, Lua Maria, Eloá, Samy, Aurora, Loren, Pietra, Joanne, Daniela, Azueello, Bellas, Yuka, Candela e Kley.

No ano que vem, o Tuiuti desfila com enredo sobre a história de Xica Manicongo, considerada a primeira travesti não indígena do Brasil. O desenvolvimento é do carnavalesco Jack Vasconcelos.