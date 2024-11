Giovanna Lancellotti e Erika Januza caem no samba na quadra da Beija-Flor - Webert Belicio/ Agnews

Giovanna Lancellotti e Erika Januza caem no samba na quadra da Beija-FlorWebert Belicio/ Agnews

Publicado 29/11/2024 08:12

Rio - Rainha de bateria da Viradouro, Erika Januza marcou presença na quadra da Beija-Flor de Nilópolis, na noite desta quinta-feira (28), e se jogou no samba. Para a ocasião, a atriz, que interpreta Sarah em "Arcanjo Renegado", do Globoplay, apostou em um conjunto preto e com aplicações de brilhos.

fotogaleria

"Obrigada Lorena Raissa (rainha de bateria) e família Beija Flor pela receptividade comigo e minha equipe!

Obrigada pelo dia incrível! Estou muito feliz!", disse Erika em uma publicação do Instagram.

Outra celebridade que esteve no local foi Giovanna Lancellotti, primeira-dama no carro abre-alas da azul e branco. A atriz deu um show de simpatia, sambou muito ao lado de Carla Cachoeira, destaque da escola, e exibiu as curvas ao usar um macacão bem coladinho. Acompanhada do noivo, Gabriel David, a artista trocou alguns beijinhos com o amado no ensaio.

A Beija-Flor levará para a Avenida, em 2025, o enredo "Laíla de todos os Santos, Laíla de todos os sambas", em homenagem a Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, lendário diretor de Carnaval, morto em 2021 por complicações da covid.