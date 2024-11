Moradora de Vila Isabel, Rizzeto tambén será rainha de bateria na Série Ouro - Divulgação

Moradora de Vila Isabel, Rizzeto tambén será rainha de bateria na Série OuroDivulgação

Publicado 26/11/2024 09:08

Rio – Monique Rizzeto foi anunciada como a nova musa da Unidos de Vila Isabel para o Carnaval 2025. Ela retorna à escola do bairro de Noel relembrando o início de sua trajetória no mundo do samba, quando iniciou, em 2008, um trabalho social na quadra e desfilou na ala da comunidade ao lado da mãe.

"Retornar aonde tudo começou passa um filme na cabeça, volto lá em 2008 quando cheguei na quadra com a minha mãe e ainda sem saber que tudo aquilo mudaria a minha vida. Passei por algumas coirmãs, mas a Vila Isabel sempre teve um espaço no meu coração. Desde que recebi o convite para retornar o sentimento de alegria e gratidão só aumentou. Com certeza o carnaval de 2025 ficará marcado em minha vida", afirma Monique.

Ela também fará sua estreia como rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói, na Série Ouro.

Moradora e comerciante do bairro de Vila Isabel, Rizzeto é formada em pedagogia. Também é professora de ioga no projeto social do bairro e embaixadora no projeto Castramóvel.