Musa da Grande Rio, Alane Dias visita barracão da escola - Reprodução / Instagram

Musa da Grande Rio, Alane Dias visita barracão da escola Reprodução / Instagram

Publicado 25/11/2024 19:36

Rio - Alane Dias, de 25 anos, que será musa da Grande Rio no próximo Carnaval, visitou nesta segunda-feira (25) o barracão da escola na Cidade do Samba, no Rio. Durante o tour, a ex-BBB mostrou entusiasmo com os preparativos para o desfile de 2025, destacando o enredo que exaltará o Pará.



fotogaleria

"Estou aqui na Cidade do Samba, no barracão da Grande Rio, acompanhando de perto as produções para o Carnaval 2025. Quanta emoção. Nosso Pará será muito bem representado", declarou.



Alane também compartilhou sua emoção ao vivenciar os bastidores do Carnaval. A visita incluiu momentos na sala de ensaio da Comissão de Frente, onde estão sendo finalizadas as alegorias.



"Estou tão emocionada, tão feliz. Agora, estou aqui na sala de ensaio da Comissão de Frente da escola, onde estão sendo feitas as alegorias de 2025 - que não posso gravar e nem mostrar para vocês. Estou tão arrepiada, emocionada e feliz de estar aqui. O Carnaval da preparação já começou há muito tempo e o que puder ir mostrando para vocês, eu vou. Hoje, vim fazer um tour, conhecer aqui, gravar umas coisas e venham comigo", afirmou a bailarina.