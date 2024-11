Rei Momo, Rainha e outros integrantes da Corte Real do Carnaval 2025 foram eleitos - Divulgação / Riotur

Publicado 23/11/2024 08:11 | Atualizado 23/11/2024 08:13

Rio - A Corte Real do Carnaval 2025 foi eleita, neste sábado (23), durante a final do concurso, que aconteceu na Cidade do Samba, na Zona Portuária da cidade. A família imperial da folia, pela primeira vez, terá sete integrantes. A Rainha será Thuane de Oliveira Ribeiro, da Unidos de Vila Isabel, e o Rei Momo eleito foi Kaio Mackenzie, da Mangueira.

A lista continua com Rhuanda Monteiro Risso, também da Mangueira, e Jéssica Costa de Almeida, da Força Jovem Vasco, como primeira e segunda princesa, respectivamente. Já as posições de muso e musa são de Luís Otávio dos Santos, do Salgueiro, e de Bianca de Oliveira Ermida, da Beija-Flor, enquanto Lucas Antonio da Silva, da Mangueira, foi eleito cidadão não binário. A premiação variou de R$ 32,5 mil a R$ 45,5 mil.

Para Patrick Corrêa, presidente da Riotur, que organizou o evento, a nova Corte reflete a representatividade do Carnaval carioca. “Chegamos ao fim deste concurso com um enorme sentimento de orgulho. Foram diversas etapas até a escolha dessa nova composição. A partir de agora serão sete integrantes a representar toda a magia do carnaval carioca em eventos nacionais e internacionais. A Corte Real 2025 celebra o início de uma nova era, de alegria, de inclusão e sobretudo de diversidade”, afirma.

A final do concurso, que teve júri composto por 20 profissionais de diversas áreas da cultura e do entretenimento, foi apresentada pelo carnavalesco e pesquisador Milton Cunha. A disputa reuniu, ao todo, 29 candidatos. O resultado teve como base o somatório das notas do júri, de 1 a 5 pontos, com o adicional de até três pontos para os vencedores da votação popular promovida no g1.