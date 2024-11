Neguinho da Beija-Flor - Divulgação

Neguinho da Beija-FlorDivulgação

Publicado 20/11/2024 16:10 | Atualizado 20/11/2024 16:14

Rio - Olha o Neguinho aí, gente! O mundo do samba foi pego de surpresa com o anúncio da aposentadoria de Neguinho da Beija-Flor, nesta quarta-feira (20). Depois de 50 anos à frente da escola que o acolheu e o transformou em um dos maiores ícones do Carnaval carioca, o baluarte, deixa o microfone, mas faz um adendo: "Agora vou tirar o Carnaval para trabalhar".

Em entrevista ao DIA, Neguinho explicou que está se despedindo do posto de intérprete da Beija-Flor, mas nunca da escola. "A aposentaria é do Carnaval, do compromisso com a Beija-Flor, mas continuo sendo Beija-Flor, continuo frequentando a quadra. Continuo sendo Neguinho da Beija-Flor! Luiz Antonio Feliciano Neguinho da Beija-Flor Marcondes. Beija-Flor faz parte da minha vida, está no meu DNA. Beija-Flor: minha escola, minha vida, meu amor", se declara.

"Vou continuar frequentando, vou continuar indo lá... jogar uma suequinha com o pessoal da bateria, ir no meu camarote para assistir aos ensaios. Se tiver chance, em outros Carnavais, eu vou para a avenida com a roupa da diretoria. Beija-Flor: separação? Jamais! Só o microfone que... vamos dar oportunidade aos futuros Neguinhos da Beija-Flor".

"Assim como um dia eu sonhei em ser um Jamelão, um Aroldo Melodia, um Martinho da Vila, um Paulinho da Viola, e tive essa felicidade, muitos querem ser um Neguinho da Beija-Flor, então vamos dar esse espaço para eles. Nós temos aí uma garotada boa, todos são excelentes", afirma.

Embora o afastamento da escola de samba não seja total e ele ainda continue carregando a agremiação no coração, Neguinho confessou que a despedida não está sendo fácil. "Todo mundo só tem direito a morrer uma vez, eu estou morrendo duas. Uma quando eu for morrer mesmo e outra que eu estou morrendo agora, nesse momento. É dificílimo romper uma coisa com uma família, que no caso é o que a Beija-Flor é para mim. É um pedaço da minha história. Mas é o tempo, chegou a hora. Não adianta você querer adiar o inadiável. Não é parar para descansar. Parei porque o tempo não permite que dê continuidade nesse compromisso", conta.

"Eu vou estar sempre junto deles, vou estar sempre nos ensaios. Mas está sendo triste. A maioria dos que estão comigo esse tempo todo na avenida estão me ligando chorando. Já não aguento mais chorar. Essa parte que é a mais difícil", diz ele sobre a despedida da comunidade de Nilópolis e dos amigos do samba.

'Se não fosse pelo Laíla eu teria parado antes'

Um dos símbolos da Beija-Flor de Nilópolis e grande amigo de Neguinho, Laíla será o tema que a escola de samba levará para a avenida em 2025. Questionado sobre o porquê do ano escolhido para se aposentar, o intérprete revelou que a escolha do enredo foi o que o segurou por mais tempo no posto.

"O ano de 2025 foi escolhido por causa do Laíla. Se não fosse pelo Laíla eu teria parado antes. Não vou fazer essa desfeita com esse amigo e como a Beija-Flor homenageou o Laíla, vamos nos despedir do Carnaval. Não vou fazer essa desfeita para um cara que foi amigo do peito no mundo do samba", afirma.

Despedida terá festa antes do Carnaval

De acordo com Neguinho, sua despedida da Beija-Flor terá pelo menos duas etapas. Além de sua 'última dança', ou último samba, em 2025, Anísio Abraão David, presidente de honra da escola, prometeu preparar uma grande festa na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio.

"Eu comecei com o Anísio e estou terminando com ele. Ele me prometeu uma festa de despedida. A gente está bolando aí a Cidade do Samba, com todos os convidados e amigos do samba... e isso aí com entrada franca. Uma festa de despedida antes do Carnaval para os amigos do samba. E vamos fazer a despedida também na avenida", conta.

Aposentadoria: férias? Não, trabalho!

Questionado sobre os próximos planos para a aposentadoria e os próximos Carnavais, o intérprete conta que, ao invés de descansar, se prepara para trabalhar. "Eu vou continuar no trabalho, gravando as minhas músicas, viajar fazendo show com a minha banda. Isso aí não vai parar, inclusive vai sair, agora no Natal, um trabalho novo, mas o Carnaval com a Beija-Flor é o último", diz.

"Agora vou tirar o Carnaval para trabalhar, eu recebia muitas propostas de Carnaval, para fazer festas pelas cidades do Brasil, até dos Estados Unidos. Agora mesmo eu vou deixar de fazer um compromissos nos Estados Unidos durante 15 dias na semana do Carnaval e uma outra em Miami. Eu iria fazer oito bailes de Carnaval. Dispensei porque teria essa despedida da Beija-Flor em 2025, mas no próximo ano certamente vou estar em Miami no Carnaval", adianta.

Despedida com título?

Com o enredo sobre Laíla e a despedida de Neguinho da avenida, internautas chegaram a comentar, nas redes sociais, que o Carnaval da Beija-Flor terá "chuva de notas 10". Questionado sobre a possibilidade de um título em 2025, o intérprete vibrou: "Deus te ouça! Aí era chave de ouro".