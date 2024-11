Elisa Lucinda será destaque da Renascer de Jacarepaguá no Carnaval de 2025 - Divulgação

Publicado 20/11/2024 12:57 | Atualizado 20/11/2024 12:59

Rio - A Renascer de Jacarepaguá vai divulgar o samba-enredo "AQUALTUNE: A Inspiração Forjada em Pele Preta", desenvolvido pelo carnavalesco Rodrigo Pacheco, neste sábado (23). O evento, na quadra da agremiação, no Tanque, Zona Oeste do Rio, também terá a presença da atriz e poeta Elisa Lucinda, o grande destaque da escola no Carnaval de 2025.

"Após o brilhante desfile que fizemos em 2024, nós precisávamos escolher um enredo com o mesmo nível. Um enredo com representatividade e que contribuísse, de certa forma, com o papel cultural de uma escola de samba na sociedade. E, desta forma, nós vamos exaltar a força da mulher preta através da história de Aqualtune, a força motriz incontrolável que luta por seus ideais", relata o carnavalesco.



Além disso, o evento será marcado pela tradicional feijoada, com direito a apresentações do mestre Felipe D'Lelis, shows com Leonardo Bessa e todos os segmentos, Wallace Porto, Cosminho e Dede. O samba, embalado pela Bateria Guerreira, não tem hora para terminar.



A vermelho e branca de Jacarepaguá irá exaltar a força da mulher preta contando a história da princesa africana 'Aqualtune', que esteve à frente de uma das comunidades do Quilombo dos Palmares. Elisa dará vida a essa personagem lendária na avenida. A Renascer de Jacarepaguá será a segunda escola de samba a desfilar no domingo, dia 2 de março, pela série Prata do Carnaval Carioca, na Intendente Magalhães.



Serviço:



Feijoada da Renascer



Data/Horário: Sábado, dia 23 de novembro, a partir das 12h



*Feijoada servida até às 17h



Local: Quadra da Renascer, na Avenida Nelson Cardoso, n° 82, Tanque, Jacarepaguá, RJ

Entrada Colaborativa: (21) 99177 06 89 com Ana Paula